Tolga Zengin: Karius’un yediği golleri yemem

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Beşiktaş’ta uzun zaman file bekçiliği yapan Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibin yeni kalecisi Karius’u hedef aldı.

Tolga Zengin, yöneticilerin de bulunduğu bir ortamda, “İki kolumu bağlasalar, Karius’un yediği şu golleri yemem. Onun yediği gollerin bir tanesini ben yeseydim, kıyamet kopardı” dedi ve ardından da ipi çekildi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Tolga Zengin’le neden bir anda ilişkilerin koptuğu ortaya çıktı. Loris Karius’un gelmesinin ardından kaleyi Alman eldivene kaptıran Tolga, bu sezon sadece 9 maçta görev yaptı.

Son karşılaşmasına da 11 Kasım 2018’de Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde çıkan Tolga, bir daha hiç forma giymedi. Teknik direktör Şenol Güneş’in destek vermesine rağmen yönetimin kararıyla devre arası kampına alınmayan tecrübeli file bekçisinin biletinin, Karius’la ilgili sözleri sonrası kesildiği öğrenildi.

‘Bizim çıtımız çıkmıyor’

Tecrübeli eldiven, Karius’un yediği hataları goller sonrası yöneticilerin de olduğu bir ortamda açtı ağzını, yumdu gözünü… 35 yaşındaki oyuncunun, “İki kolumu bağlasalar, Karius’un yediği şu golleri yemem. Onun yediği gollerin bir tanesini ben yeseydim, kıyamet kopardı. Ancak, ‘Sırf biz aldık, laf edilmesin’ diyerek her şeyin üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz aylardır paramızı alamıyoruz ama çıtımız çıkmıyor. Ama diğerleri birkaç ay gecikme olunca hemen FIFA’ya gidiyorlar” sözleri sonrasında ipinin çekildiği bildirildi.

Şenol Güneş ne demişti?

Karius’un hatalı golleri yemesi sonrası teknik direktör Şenol Güneş, “Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım. Karius yetenekli ama olmadı, şu ana kadar tutmuyor. Karius’un elektriği heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız. Bu oyuncular bizim oyuncumuz. Tolga şu anda bizimle idmana çıkmıyor. O yüzden kapatayım o konuyu” ifadelerini kullanmıştı.

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