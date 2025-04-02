Tolgahan Sarıtaş’ın Hayatı ve Kariyeri

Tolgahan Sarıtaş hakkında yapılan araştırmalar, onun çarpıcı yorumları ve tespitleriyle dikkat çektiği programlarda öne çıktığını gösteriyor. Tolgahan Sarıtaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte hayatı ve biyografisi.

DOĞUM ve EĞİTİM GEÇMİŞİ

Tolgahan Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan sanatçı, eğitim hayatına Halil Akkanat Lisesi’nde devam etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra sanata olan ilgisiyle oyunculuğa yöneldi. Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda sahne alarak tiyatro deneyimi kazandı.

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayarak müzik gruplarında baterist ve gitarist olarak da sahne aldı. Birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı “Şehzade Cihangir” karakteriyle büyük bir beğeni topladı. “Güneşin Kızları” dizisinde “Ali Mertoğlu” karakteriyle dikkat çekti.

20 Ocak 2017’de vizyona giren “Kötü Çocuk” filminde “Meriç Tuna” karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yılları arasında “Söz” dizisinde “Yavuz Karasu” rolü ile izleyicilerin ilgisini çekti. Son olarak “Ferhat ile Şirin” dizisinde “Ferhat” karakterine hayat verdi.

HİZMET VERDİĞİ DİZİ ve FİLMLER

Tolgahan Sarıtaş’ın yer aldığı diziler arasında “Teşkilat”, “Arıza”, “Ferhat İle Şirin”, “Söz”, “Büyük Sürgün Kafkasya”, “Güneşin Kızları”, “Benim Adım Gültepe”, “Muhteşem Yüzyıl”, “20 Dakika”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Arka Sokaklar” ve “Sen de Gitme” gibi yapımlar yer alıyor. Ayrıca “Kötü Çocuk”, “Kaledeki Yalnızlık” ve “Bahtı Kara” gibi filmlerde de rol almıştır. Bu projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır.