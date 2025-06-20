Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmaya Çalıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TAMAM

Tekirdağ Çorlu’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T, evinde 2 çocuğunun annesi olan eşi Şirin T. ile tartışma yaşadı. Şirin T, K.A.T. isimli bebeklerini evde bırakarak annesinin yanına gitti. İddiaya göre; bu duruma öfkelenen Tolgahan T, kucağındaki bebeği 3 katlı binanın 3. katındaki evinin penceresinden atmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İKNA ÇABALARI

Polis ekipleri, Tolgahan T.’yi kucağındaki bebek ile pencerede dururken ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren bu ikna çalışmaları sonuç vermeyince, ekipler operasyon kararı aldı. İtfaiye ekipleri de bu esnada aşağıya şişme yatak serdi.

BEBEK KURTARILDI, TUTUKLAMA

Polis ekipleri, eve girmeye çalıştı fakat Tolgahan T’nin kapının arkasını koltuklarla kapatması nedeniyle zorluk yaşadı. Bu durumda itfaiyenin merdivenli aracı kullanılarak pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T’yi ikna etmeye devam etti. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden içeri giren ekipler, Tolgahan T’yi yakalayarak bebeği elinden aldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şirin T, bebeğine kavuştuğunda gözyaşlarını tutamadı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Tolgahan T’ye ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tolgahan T, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Tolgahan T, akıl ve ruh sağlığının değerlendirilmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.