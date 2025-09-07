Tolgahan Tuğlu, Engin Fırat’ın geleceği üzerine konuştu

Uzun bir süredir Türk Teknik Direktör Engin Fırat’ın danışmanlığını üstlenen Tolgahan Tuğlu, deneyimli antrenörün geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Engin Fırat’ın Kenya Milli Takımı’ndaki görevini tamamladıktan sonra Arap ülkelerinden birçok teklif aldığını belirten Tuğlu, “Bu, Engin hocanın kararsızlığı değildi. Kenya ile ilgili FIFA nezdindeki sözleşme fesih dosyasının sonucunu beklemek istedi. Dosya bu hafta kapandı. Artık kafası rahat, isterse bugün, yarın imza atabilir” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN KONUŞULUYOR

Fırat’ın Azerbaycan Milli Takımı’nda Portekizli teknik direktör Fernando Santos’un yerine geçebileceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tuğlu, “Azerbaycan’dan beni arayan çok oldu. Ne kadar etkin kişilerdi bilemem ama ilgi gerçekten yoğun. Ancak bana ulaşan resmi bir teklif henüz yok. ‘Gider mi?’ Elbette, sonuçta kardeş ülke. Koşullar oluşursa evet. Azerbaycan, hocanın da saygı duyduğu bir futbol kültürü” dedi.

Engin Fırat’ın Azerbaycan Milli Takımı’nda başarılı işler yapabileceği düşündüğünü ifade eden Tuğlu, “Engin hoca öleni diriltir. Kenya’da yaptıkları ortada; yenilmezlik rekoru, ülke tarihinin ilk yurt dışı kupası, Asya şampiyonu Katar’ı Doha’da yenmesi, Afrika şampiyonu Fildişi Sahili ile deplasmanda berabere kalması, yine deplasmanda Rusya’dan puan almak. Siz düşünün, Azerbaycan ile neler yapar” şeklinde konuştu.