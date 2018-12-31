Beşiktaş’ta affedilmesi konuşulan ve Fenerbahçe ile Galatasaray’ın peşinden koştuğu Tolgay Arslan kararını verdi.

Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray’ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Beşiktaş’ın kadro dışı olan oyuncusu Tolgay Arslan’dan önemli bir hamle geldi.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten ve takım arkadaşlarından özür dilediği yazılıp çizilen ve affedilmesi gündemde olan Tolgay’ın Fenerbahçe’ye gitmek istediği öğrenildi.

Takvim’in haberine göre; Tolgay’ın hem kulübü Beşiktaş hem de kendisini transfer etmek isteyen Galatasaray’ı es geçip Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söylemesi Sarı-Lacivertli kulübün bu transferde elini oldukça güçlendirdi.

Tolgay’ın özür dilemiş olmasına ve üzerinden süre geçmesine rağmen kendisi için müspet bir adımın atılmaması üzerine kulübüne kırgın olduğu da gelen haberler arasında. Şimdi Fenerbahçe’den bir hamle bekleniyor.

Fenerbahçeli kurmayların en kısa sürede Beşiktaş yönetiminden randevu talep edeceği ve transferin şartlarını ve maliyetlerini masaya yatıracağı bildirildi.