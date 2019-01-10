Tolgay, Fenerlileri heyecanlandırdı

Beşiktaş’ta forma giyen ve adı son dönem Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan, Instagram’dan Mehmet Ekici’yi takip etmeye başladı.
Beşiktaş’ta yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve siyah-beyazlıların Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan’ın sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Beşiktaş 2. Başkanı Serdar Adalı da görüşmeyi doğrulamıştı.
Tolgay Arslan’ın Instagram hesabından Fenerbahçe’nin futbolcusu Mehmet Ekici’yi takibe alması ise transferde son aşamaya gelindiğine dair yorumların yapılmasına yol açtı.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçeli Ekici’yi takibe alması, sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana yol açtı.
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