Tolgay, Galatasaray’a gidiyor

Beşiktaş’ta oynadığı oyunlar göz dolduran Tolgay Arslan için Galatasaray Kulübü’nün harekete geçtiği öğrenidli.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan’ın babası ile temasa geçti.

Beşıktaş’ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor.

Albayrak’ın zorladığı kapı ise Tolgay’ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir Galatasaraylı olan Arslan’dan, Tolgay’ın Galatasaray’a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor.

Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş’ı tercih etmişti.

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