Tolunay Kafkas Uğurcan İçin Endişeli

TOLUNAY KAFKAS’IN AÇIKLAMALARIYLA İLGİLİ YENİ YORUMLAR

Ünlü teknik direktör Tolunay Kafkas, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı günlerde “Camiasız kalmasını istemem” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrasında gündeme gelen bu eski açıklamalarla ilgili Kafkas yeniden konuştu. Fanatik’e verdiği bilgilerde, “Uğurcan Çakır’ın transferi ile ilgili daha önce söylediklerimde bir değişiklik yok, görüşüm aynı. Zaten Galatasaray ile daha önce de anılıyordu. Daha sonra Fenerbahçe iddiaları çıktı.” ifadelerini kullandı.

Kafkas, geçmişteki değerlendirmelerinin arkasında durarak, “Benim sözlerim, Fenerbahçe ile anıldığı döneme denk gelince bağlamından koparıldı. Benim yorumum sadece Trabzonspor-Uğurcan özelindedir. Herhangi bir kulüple alakalı değildir. Evet görüşlerim hala geçerli. Uğurcan, Trabzonspor’un bir idolüydü. Takım kaptanıydı. Galatasaray’a gönderilmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Uğurcan Çakır’ın durumu hakkındaki görüşlerin net bir şekilde ifade edildiği bir ortam yarattı.