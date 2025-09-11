Tolunay Ören Hakkında İddianame Hazırlandı

SOSYAL MEDYA FENOMENİ TOLUNAY ÖREN HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında, yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak bu oyunların tanıtımını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddialarıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci tamamlandı. İddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü “suçtan zarar gören” olarak yer alırken, Tolunay Ören “şüpheli” sıfatıyla değerlendirildi.

İddianamede, Tolunay Ören’in sosyal medya hesabında yasa dışı şans oyununa ilişkin reklam içerikleri paylaşarak söz konusu oyunu tanıttığı ve buna ek olarak takipçileri için promosyon kodu veren bağlantılar aracılığıyla oyun oynamaya yönlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, bu oyun site uygulamasında kullanıcıların belirli bir ücret ödeyerek “kasa açılımı” adı altında oyun oynayarak “skin” veya “item” adı verilen eşyaları elde ettiği ve bu eşyaların maddi değere sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Kullanıcıların yatırılan miktarın çok altında ya da çok üstünde değerle karşılaşabildiği ve bu eşyanın nakde çevrilerek şansa dayalı haksız kazanç sağlaması mümkün olduğu vurgulandı.

ÖREN’İN SAVUNMASI VE İFADESİ

İddianamede aynı zamanda şüpheli Tolunay Ören’in ifadesine de yer verildi. Aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu belirten Ören, “Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım” dedi. Ören, paylaşımlarının amacı kimseyi yasa dışı bahse ya da sanal bahse teşvik etmek olmadığını, yaptığı paylaşımlardan kazanç sağlamadığını savunarak, “Ben bu oyunun reklamını yaptığım için oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışını yapamıyorum. Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

CEZA TALEBİ VE SONUÇ

İddianamede, Tolunay Ören’in “yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.