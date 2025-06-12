Tolunay Ören, Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya Gözaltına Alındı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK GÜRÜLTÜYE NEDEN OLAN GÖZALTI İDDİALARI

Tolunay Ören, Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya’nın gözaltına alındığına dair iddialar sosyal medyada büyük yankı buldu. Bu tanınmış isimlerle ilgili yaşanan gelişmeler, kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Tolunay Ören, Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONUN DETAYLARI

YouTube, TikTok ve Kick platformlarında aktif olarak içerik üreten fenomenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. “Sanal Kasa” adı verilen operasyon çerçevesinde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, bu yayıncıların Key Drop adlı internet sitesi üzerinden sanal kasa açma etkinlikleri gerçekleştirdiği ve bu yayınlar aracılığıyla izleyicileri dolaylı bir şekilde kumar oynamaya teşvik ettikleri öne sürüldü. Ayrıca, bu faaliyetler sonucunda yayıncıların haksız kazanç elde ettiği iddiaları da araştırılmakta. Şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alındı ve bunlar arasında tanınmış isimlerin de bulunduğu ifade edildi. Operasyonun kapsamı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KEMAL CAN PARLAK’IN GÖZALTINA ALINMASI

Kemal Can Parlak, Twitch platformunda “Kendine Müzisyen” kullanıcı adıyla bilinen ve 2.2 milyon takipçiye sahip bir yayıncıdır. 12 Haziran 2025 tarihinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararının, Parlak’ın yayınlarında KeyDrop üzerinden sanal kasa açarak oyun içi eşyaları paraya çevirmesi sebebiyle alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu sanal işlemlerin genç izleyicilere dolaylı olarak kumar alışkanlığı kazandırdığı ve bu yolla teşvik edici içerikler üretildiği belirlendi. Yetkililer, Parlak’ın yayınlarında oyun eşyalarının nakit karşılığı dönüştürülmesinin, özellikle genç kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

FERİT KARAKAYA’NIN DURUMU

Ferit Karakaya, Twitch’te “wtcN” kullanıcı adıyla 2.8 milyon takipçiye sahip bir yayıncıdır. Eski bir profesyonel League of Legends oyuncusu olan Karakaya, KeyDrop platformunda sanal kasa açarak kumar oynaması ve haksız kazanç elde etmesi nedeniyle 12 Haziran’da gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda, Karakaya’nın yayınlarında izleyicilerle birlikte KeyDrop kasalarından çıkan eşyaları paraya çevirdiği ve bu süreçte kumar teşvik ettiği netleştirildi. Ferit Karakaya’nın 11 şüpheliyle birlikte gözaltına alındığı ve İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği doğrulandı.