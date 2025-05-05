Tom Barrack, Ankara’ya Geldi

ABD BÜYÜKELÇİSİ ANKARA’YA GELDİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Tom Barrack, ABD Senatosu’nun onayı sonrasında göreve başlamak için bugün Ankara’ya geldi. Barrack, Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirdiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını paylaşmak istediğini belirtti. Barrack, “Kendisinin amacı ve arzusu Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır. İyi ilişkimiz var ama bu, harika bir ilişki olmalı. Başkan’ın hedefi bu noktada halklar ve liderler yoluyla ülkelerimiz arasındaki barış ve istikrarı çok daha yukarı bir seviyeye taşımak ve ivme kazandırmaktır. Bu anlamda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri ve dünyayı daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

BARRACK’IN GÖREVİ ÖNEMLİ

Barrack, Esenboğa Havalimanı’ndaki VIP çıkışından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi. “Özellikle atalarımın geldiği bu diyarların yankısını hissediyorum. İki ülke arasındaki etkileşim, umut ve yakınlığı paylaşmak çok önemli” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Barrack, “Barış ve refah dolu bu diyarların DNA’sını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizim için son derce önemli olan bu bölgede ABD Başkanı Trump’ın güçlü bir mesajını paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

SENATO ONAYI VE GEÇMİŞİ

ABD Senatosu, Barrack’ın Büyükelçiliği’ni 29 Nisan’da 60’a karşı 36 oyla onayladı. Destekleyenlerin neredeyse tamamı Cumhuriyetçilerden oluşuyordu. Barrack, daha önce ABD’nin son Ankara Büyükelçisi olan Jeffry L. Flake’ın görev süresinin 1 Eylül’de sona erdiği bilgisini de paylaştı. Trump, daha önce Barrack’ı Ankara Büyükelçisi olarak aday göstereceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Barrack, dünya çapında tanınan bir özel sermaye şirketinin kurucusu ve aynı zamanda uluslararası alanda önemli bir hukuk geçmişine sahiptir.

ERDOĞAN-TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşme hakkında, “Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde Gazze’de kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok meseleyi istişare ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptıkları görüşmeyi, “Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık” sözleriyle aktardı.