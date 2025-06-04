Tom Barrack, Netanyahu ile Suriye’yi görüştü

ABD’NİN BÜYÜKELÇİSİNDEN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Barrack, X hesabından yaptığı duyuruda, Batı Kudüs’te gerçekleşen bu görüşmenin detaylarını paylaştı.

TRUMP’IN SURIYE GÖRÜŞÜ

Görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda Barrack, “Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, Suriye TV’ye 30 Mayıs tarihinde verdiği röportajda, Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine değindi.

ABD’NİN ROLÜ VE BARİŞ ARAYIŞI

Barrack, İsrail ile ABD arasında mevcut ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu belirtti. “ABD’nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz” sözleriyle barış arayışını vurguladı. ayrıca, Suriye ve İsrail arasında barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini ve bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmalarının gelebileceğini ifade etti.