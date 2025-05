Tom Fletcher, Gazze için yardımların engellendiğini belirtti

GIDA VE İLAÇ YASAKLAMASINA DİKKAT ÇEKİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 10 haftadan uzun süredir Gazze’ye yiyecek, ilaç, su veya çadır gibi hiçbir yardımın girmediğini belirterek, İsrail’in “kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı koşullar” dayatmaya devam ettiğini vurguladı. Fletcher, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’deki insani durumle ilgili düzenlenen toplantıda bazı gözlemlerde bulundu. “Başlamadan önce, gelecek nesillere anlatmak için Gazze’de her gün tanıklık ettiğimiz 21. yüzyıl vahşetini durdurmak adına her birinizin ne yaptığını bir an için düşünmenizi rica ediyorum,” dedi.

İNSANLIK MACERASI BİTMEK ÜZERE

Fletcher, İsrail’in işgalindeki Filistin topraklarındaki sivillere yönelik insanlık dışı koşulları sürdürdüğünü ifade etti. Gazze’nin yüzde 70’inin ya İsrail’in militarize ettiği alanlarda ya da yerinden etme emirleri altında hapsolduğunu belirtti. Gazze’de yaşayan 2,1 milyon insanın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fletcher, hastane sistemine yönelik saldırıların da artarak devam ettiğine dikkat çekti. “Gazze ölçeğindeki bir ölümün insanı terk etmeyen bir sesi ve kokusu olduğu” ifadesini kullanarak, yaşanan acılara dikkat çekti.

ULUSLARARASI YARDIMLAR GERİDE KALIYOR

Fletcher, BM insani yardım ekiplerinin ve sınırda bekleyen yardımların mevcut olduğunu ancak İsrail’in yardım girişini engellemeye devam ettiğini söyledi. “İsrail, Gazze’yi boşaltma hedefini sivillerin hayatlarından daha önemli görüyor,” diyerek, ablukaya karşı tepkilerin yetersiz kaldığını ifade etti. Güvenlik Konseyi’nin insani yardımlarla ilgili kararlarına rağmen İsrail’in hukuka aykırı eylemlerine devam ettiğini hatırlatarak, açlığı bir pazarlık aracı olarak kullandığını vurguladı. Ayrıca, BM olarak 12 kez Gazze’ye yardım göndermek için İsrailli yetkililerle görüştüklerini fakat sonuç elde edemediklerini belirtti.

ŞİDDETİN KÖK SALMASI

Fletcher, şiddetin sadece Gazze’de değil, Batı Şeria’da da ciddi boyutta arttığına özellikle dikkat çekti. İsrail’in ağır silahlar kullanarak yasadışı yerleşimlerin genişlemesine yol açtığını ifade eden Fletcher, “Yerleşimci şiddeti endişe verici seviyelerde devam ediyor,” dedi. Belirttiğine göre, son zamanlarda yerleşimcilerin 13 yaşındaki bir kızı ve 3 yaşındaki erkek kardeşini kaçırdığına dair iç karartıcı örnekler mevcut.

HESAP VEREBİLİRLİK BEKLENİYOR

Fletcher, Güvenlik Konseyi’ne seslenerek, “Daha ne kanıta ihtiyacınız var?” diye sordu. Filistin’de yaşananların soykırımın önlenmesi ve uluslararası insani hukukun uygulanması açısından acilen harekete geçilmesini gerektirdiğini vurguladı. “İnsanlık, hukuk ve akıl galip gelmeli. Bu Konsey galip gelmeli,” diyerek, durumu sonlandırmak için silahlandırmanın durdurulması ve hesap verebilirlik üzerine ısrar edilmesi gerektiğini ifade etti.