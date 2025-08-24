Tom Hart Dyke, Darien Boşluğu’nda kaçırıldı

KAÇIRILMA ANI VE BAŞLANGIÇ

Panama ile Kolombiya arasındaki tehdit dolu ormanda esaret altında geçirdiği üçüncü ayda, Tom Hart Dyke’in aklına gelen korkunç sözler hala kulaklarında çınlıyordu: “Kelleni uçurmadan önce beş saatin var dostum.” İngiltere’den gelen bitki avcısı Tom, 2000 yılında, çok tehlikeli olan Darien Boşluğu’nda büyükannesinin adını vereceği keşfedilmemiş bir orkide ararken silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılma sırasında, Tom; İngiltere’de tanıştığı başka bir gezgin olan Paul Winder ile birlikteydi. Bu şaşırtıcı yolculuğunu BBC’ye anlattı. Tom, İngiltere’nin güneyindeki aile şatosunda, bitkilere olan tutkusu ve büyükannesinin botanik sanatçısı olmasının etkisiyle büyüdü. Büyükannesi, Tom’un genç yaşta bitkilerle ilgilenmesini sağladı ve bu durum onun ileride bitki avcısı olmasını belirleyen etkenlerden biri oldu.

BITKI AVCISI OLMAK

Tom, bitki avcıları olarak adlandırılan kişilerin henüz keşfedilmemiş türleri bulmak için yurtdışına seyahat ettiğini ve yeni bitkilerin farklı ülkelerde yetişmesine katkıda bulunduğunu aktarıyor. Tom’un ilk macerası, 20 yaşında İngiltere’den Portekiz’e bisiklet yolculuğu olarak başladı. Ardından, Güneydoğu Asya’da orkideler üzerine bir yıl çalıştı ve bir sonraki yıl Avustralya’ya geçti. Bulduğu bitkilerin tohumlarını, günlük notlarını ve fotoğraflarını geri gönderiyordu. İki yıl sonra, dev California sekoya ağaçlarını görmek için ABD’ye gitti. Meksika’daki Bakır Kanyonu’nda 28 yaşındaki Paul Winder ile tanıştı ve her iki gezginin yoldaşlığına zemin hazırladı.

DARİEN BOŞLUĞUNA YOLCULUK

Tom, Paul sayesinde Darien Boşluğu hakkında bilgi sahibi oldu. Bu bölge, her iki ülkeyi ve Orta ile Güney Amerika’yı birbirine bağlayan tek kara yoluna sahipti. Fakat bölge aynı zamanda dünyanın en tehlikeli geçitlerinden biri olarak biliniyordu. 2000 yılında Darien Boşluğu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gibi solcu gerilla grupların saklanma yeri olarak kullanılıyordu. Tom ve Paul, Mart 2000’de Panama’ya gittiklerinde, “Bunu aklınızdan bile geçirmeyin” tarzında uyarılarla karşılaştılar. Bununla birlikte, Tom burada “çok korkutucu ama bir o kadar da güzel bir yerdi” diyerek ilk deneyimlerini aktarıyor.

KAPIYI AÇAN SALDIRI

Yedi günün ardından Kolombiya sınırına ulaştıklarında Carlos adında bir rehberle tanıştılar. Carlos, onlara rehberlik yapmayı teklif etti. İki gün boyunca rehberleriyle takip ettikleri patikada, kuşları avlamış ve o sırada üzerlerine doğru gelen birkaç çocukla karşılaştılar. Tom, rehberlerinin “dizlerinin bağının çözüldüğünü” dile getiriyor. Sonrasında FARC mensuplarının onları esir aldığını öğrendiler.

ESARETTEN KAÇIŞ VE EVE DÖNÜŞ

Tom, esaretin ilk altı haftasında, kendilerini kaçıranların para talep ettiğini aktarıyor. Paul ile ikili, “Hayatta kalma içgüdüleri” devreye girdiğinde kendilerini bir bulut ormanında olağanüstü orkidelerle çevrili buldular. Aylar sonra, iki rehberle tekrar karşılaştılar; Tom, “içlerinde bulunduğumuz durumu unutma” diyen Paul’ün sözlerini hatırlıyor. Sonunda, Tom ve Paul, Çarşamba gününden itibaren özgürlüklerine kavuştuklarında, bir park bekçisi sayesinde İngiliz Büyükelçiliği’ne ulaşmayı başardılar. Ancak, elçilik personeli, hayatta olmadıklarını düşündü. Tom ve Paul, 21 Aralık’ta, tam Noel öncesi evlerine döndüler. Tom, “iki haftamı yatağımda terleyerek geçirdim” sözleriyle durumu özetliyor.

YENİDEN HAYAT BULMAK

Bir süre sonra Tom, ormanda tuttuğu günlüğü açar ve “hayatını kurtaran” hayalindeki bahçeyi düşünmeye başlar. Büyükannesinin takma adını verebileceği yeni bir orkide bulmayı umuyordu. Ancak, Meksika’da “aslanağzına benzer” yeni bir bitki türü buldu ve ona büyükannesinin adını verdi. Tom, hayalindeki bahçeyi oluşturmak amacıyla aile evinin arazisinde çalışmalarına başladı. Beş yıl sonra, bahçesi halka açıldı ve Dünya Bahçesi olarak bilinen bu yer, dünyanın her köşesinden bitkilerin yetiştiği kıta şeklinde bahçeler içeriyordu.