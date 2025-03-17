Tom Ve Ana Londra’da Beraber Görüntülendi

IŞILDIYORLAR

Tom Cruise ve Ana De Armas, geçtiğimiz hafta Londra’nın Battersea Heliport’unda ikinci kez bir araya geldiler. 62 yaşındaki Hollywood ikonu, Longcross Film Stüdyoları’ndaki çalışmalarının ardından 36 yaşındaki Küba asıllı sanatçıyla birlikte yürürken oldukça neşeli görünüyordu. İkili, Sevgililer Günü’nde bir arada yemek yemeleriyle başlayan aşk spekülasyonlarını artırmaya devam etti ve Heliport’ta hem Perşembe hem de Cuma akşamı birlikte görüntülendiler. Tom, çantalarını taşırken sade bir gri gömlek giymişti, Ana ise siyah bir mont tercih etmişti. Otel personeli ile sohbet ederken çok keyifli bir haldeydi.

TANIKLIK EDİLEN ANLAR

Bu görüntüler, Tom ve Ana’nın Sevgililer Günü’nde Londra’nın Soho bölgesinde gerçekleştirdikleri akşam yemeğinden sonra ortaya çıktı. Çift, o akşam dışarı çıktıklarında kalabalık bir hayran grubu etraflarını sardı ve hatıra fotoğrafları çektirmek için durdular. Ana, mavi kot pantolon ve siyah blazer ceket ile şık bir görünüm sergiliyor, altın rengi bale babetleriyle kombinini tamamlıyordu. Uzun esmer saçlarını düz bırakan güzel oyuncu, hayranlarıyla sohbet ederken ışıltılı bir makyaj yapmıştı. Öte yandan, Tom ise hayranlarıyla selamlaşırken oldukça keyifliydi ve gri bir polo gömlek ile lacivert bir takım elbise tercih ederek şık bir görüntü sundu. Çift, restoranın çıkışında iki poşet paket yemek taşırken bir taksiye bindi.

İngiliz haber platformu MailOnline, dönemde Tom ve Ana’nın basın sözcüleriyle iletişime geçtiğini duyurdu. Tom Cruise, en son Aralık ayında menajeri Maha Dakhil ile samimi bir akşam yemeğinde görüntülenmişti. Bu, ünlü aktörün daha önce menajerini Londra’nın lüks mekanı Chiltern Firehouse’a bıraktıktan bir hafta içinde gerçekleşen ikinci buluşmaları olmuştu. “Top Gun” filmi ile tanınan Tom Cruise, kariyeri kadar aşk hayatıyla da dikkat çekiyor; üç kez evlendikten sonra birçok ünlü kadınla serüvenler yaşadı.