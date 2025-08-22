Tomakin Patlamada Yaralandı, Soruşturma Başladı

OLAYIN GELİŞİMİ

Ordu’da avukat Muhammed Emre Tomakin, elinde taşıdığı pakette meydana gelen patlama sonucunda yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Tomakin, ofisinden çıkarken elinde paketle yürüyordu ve bir süre sonra bu pakette patlama oldu. Patlama sonucu Tomakin, el ve yüz bölgelerinden yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı avukat, kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve paket içerisinde batarya olabileceği ihtimali değerlendirildi.

BARODAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ordu Barosu, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Baromuz üyesi Avukat Muhammet Emre Tomakin’in yaşadığı elim olay sonrası genel sağlık durumu ve süreci titizlikle takip ediyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Yaralanmanın ardından yapılan açıklama, baro camiasının desteğini vurguluyor.