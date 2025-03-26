Tomarza’da Hayırseverden 300 Aileye Yardım

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ GÜLDÜREN YARDIM

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde hayırsever bir iş insanı, bayram yaklaşırken ihtiyaç sahibi olan 300 aileye nakdi yardımlar, gıda yardımları ve kıyafet bağışları yaparak onların yüzlerini güldürüyor. Tomarzalı iş adamı Feramuz Kayacık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık kıyafet, 100 aileye gıda kolisi ve 100 aileye ise nakdi yardımda bulundu. Kayacık, tüm alışverişlerini Tomarza ilçe esnafından yaparak onlara da destek veriyor.

VEFA ÖRNEĞİ GÖSTEREN KAYACIK

Nevşehir’de yaşayan ve köklerini unutmayan Kayacık, doğup büyüdüğü toprakları sıkça ziyaret ediyor. Bayram öncesindeki bu destekle vefa örneği sergiliyor. İhtiyaç sahibi çocukların mutluluğu için yüzün üzerinde çocuğa bayramlık kıyafet temin eden iş insanı, gerek gıda kolileri gerekse de nakdi yardımların dağıtımını bizzat kendisi gerçekleştiriyor. Bu sayede hemşerilerinin hayır dualarını alıyor.