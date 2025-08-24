Haberler

TOMARZA’da Otomobil Yandı, Hurdaya Döndü

OLAYIN DETAYLARI YAŞANDI

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak otomobil büyük hasar gördü ve hurdaya döndü.

YANGININ ÇIKMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgilere göre, Arslantaş Mahallesi Tufanbeyli-Ayvat yolu üzerinde seyir eden otomobil, sürpriz bir şekilde yanmaya başladı. Sürücü, acil olarak aracı terk edip durumu hemen yetkililere bildirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar da yangının söndürülmesi için hemen harekete geçti.

ZARAR GÖREN ARAÇ KALDIRILDI

Yangın, çevredekilerin yardımlarıyla kontrol altına alındı. Hurdaya dönen aracın yanmasıyla ilgili yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, araç yoldan kaldırıldı.

