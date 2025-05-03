Tomarza Müftülüğü Ekibi Çevre Temizliği Yaptı

PROJENİN UYGULAMASI

Tomarza İlçe Müftülüğü’nün “Ekibini kur farkındalık oluştur” projesi doğrultusunda İmamkullu Mahallesi’ndeki mesire alanı ve Göl Değirmeni bölgesinde, din görevlileri öncülüğünde gençlerle birlikte çevre temizliği etkinliği yapıldı. Geçtiğimiz hafta Şıhbrak Mesire bölgesinde başlatılan çevre temizliği çalışmaları, bu hafta da Göl Değirmeni bölgesinde devam etti.

GENÇLERLE BİRLİKTE TEMİZLİK

Tomarza İlçe Müftülüğü’nün görevlileri tarafından yürütülen bu çalışmalar, İlçe Müftülüğü Bölge Koordinatörü ve İmamkullu İmam Hatibi Yusuf Sert Hoca’nın liderliğinde gerçekleştirildi. Şıhbarak, Culha ve Tahtakemer din görevlileri de etkinliğe katılarak Tomarzalı gençlerle birlikte mesire alanını temiz hale getirdi.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Temizlik çalışmalarının ardından gençlere çeşitli ikramlar sunuldu. Ayrıca Tahtakemer İmam Hatibi Fatih Pala’nın düzenlediği yarışmalar ve oyunlarla eğlenceli bir program gerçekleştirildi. Etkinlikler, katılımcılar arasında keyifli anların yaşanmasını sağladı.