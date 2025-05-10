Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, 8 Ölü

KAZA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 12.45’te gerçekleşen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı; bunlardan 2’sinin durumu ağı ağır. Kazanın, Ezine’den Çanakkale yönüne giden Oktay Bakır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, refüjü geçerek karşı şeride devrilmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Kazanın ardından kamyonun kasasındaki tomrukların yola saçıldığı ifade edildi.

KAZADA İKİ ARAÇ DAHİL OLDU

Tomrukların yola düşmesi esnasında, Çanakkale’den Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarptığı için savrulup şarampole girdiği bildirildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaralılara hastanede ziyaret gerçekleştirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Cemhan ŞEN/EZİNE (Çanakkale)