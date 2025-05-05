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Tomruklar Üzerine Devrildi, Hayatını Kaybetti

TONLARCA TOMRUK ALTINDA KALDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, devrilen tomrukların altında kalan 38 yaşındaki işçi, hastanede yaşamını yitirdi. Dokurcun Orman İşletme Deposu’nda gerçekleşen olayda, yükün altındaki tomrukları indirmek amacıyla halatları gevşeten Metin Yaşar, devrilen tomrukların altında kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durum hemen yetkililere iletildi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri gönderildi. Tomrukların altında yaralı olarak bulunan Yaşar, acil müdahale için sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen işçi, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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