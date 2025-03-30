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Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Tonga Krallığı’na bağlı Haapai adasında, idari başkent Pangaia merkezli 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük Okyanus’ta yer alan bu ada ülkesi, USGS’nin verilerine göre depremin büyüklüğünü 7.1 olarak duyurdu. Ayrıca, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.

TSUNAMİ UYARISI

Depremin hemen ardından Tonga’da siren seslerinin yükseldiği duyumları alındı. Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, tsunami dalgalarının Tonga’nın kıyıları boyunca, merkez üssünün 300 kilometre çevresinde meydana gelebileceğini açıkladı. Tsunami riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

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