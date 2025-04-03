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Tonusluoğlu, Üçüncü Kez Aynı Maçı Yönetecek

HAKEMİN ÜÇÜNCÜ DEFA GÖREV ALMASI

Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu sezon Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan maça atandı. Bu, hakemin her iki takımın maçında düdük çalacağı üçüncü kez olacak. İzmir bölgesinin Süper Lig hakemlerinden biri olan Tonusluoğlu, şimdiye kadar Adana Demirspor’un evinde 1-0 kaybettiği Eyüpspor ve deplasmanda 3-1 galip geldiği Hatayspor maçlarını yönetti.

KAYSERİSPOR’U YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Direnç Tonusluoğlu, Kayserispor’un da sahasında 6-2’lik bir mağlubiyet aldığı Fenerbahçe ve deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Eyüpspor karşılaşmasında düdük çaldı. Bu maçta ilk kez Adana Demirspor – Kayserispor karşılaşmasını yönetecek olan Tonusluoğlu’na yardımcı hakemlik yapacak isimler Bilal Gölen ve Mehmet Akıncık olacak.

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