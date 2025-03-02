Topaç Köyü’nde 5 Yıllık İftar Geleneği

VATANDAŞLAR TOPLU İFTAR GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yozgat’a bağlı Topaç köyünde, halk 5 yıldır Ramazan ayında oruçlarını köy camisinin düzenlediği toplu iftar yemeği ile açıyor. Yozgat merkeze bağlı 70 haneden oluşan ve 150 kişinin yaşadığı bu köyde, Ramazan boyunca sadece tek bir iftar sofrası kurularak bu geleneğin devam ettirilmesi sağlanıyor. Toplu iftar geleneği, 2019 yılından beri sürüyor. İmkanları olan hayırseverler, köy halkı için iftar veriyor. Camideki sosyal tesislerde hazırlanılan yemekler, ezan ile birlikte oruçlar açıldıktan sonra dua edilerek yeniyor. Teravih namazının ardından köylüler evlerine dönüyor.

BİRLİKTE OTURUP PAYLAŞIYORLAR

Sürekli iftar sofrasında bir araya gelen köylüler, paylaşmanın ve birlikteliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl Ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini ifade ederek, “5 yıldır yemek veriyoruz. Kimse evinde yemek yemiyor. Birbirimizle kaynaşıyoruz. Namazımızı kılıyor, çayımızı içiyor ve evlerimize dağılıyoruz. Böylece çocuklarımız da eski Ramazan’ı yaşamış oluyor” diyor.

GELENEĞİ GELECEĞE TAŞIYACAKLAR

Çocuklarıyla birlikte iftara geldiğini belirten Sibel Açıkgöz, “Köylü olarak iftar yemeği yapıyoruz. Çocuklarımızla buraya geliyoruz. Tek sofra kuruluyor. Hep beraber burada oturuyoruz, kaynaşıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, iftarımızı yaptıktan sonra herkes evlerine dağılıyor” şeklinde konuşuyor. Diğer bir köy sakini Yaşar Can ise bu geleneğin sürdürüleceğini dile getirecek, “5 yıldır bu geleneğimiz devam ediyor. Geçmişten kalan bir gelenek ama biz bunu devam ettirmek istedik. Umarım uzun yıllar daha devam eder” diyor.

MUHTAR, GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Topaç köyü muhtarı İsmail Can, beş yıldır köylerinde iftar yemeği geleneğini sürdürdüklerini ve köy dışında yaşayan köylülerin de iftara katıldıklarını anlatıyor. “5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Toplu iftar yemeği veriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz, devam ettirmeye uğraşıyoruz. Vatandaşlar paralarını veriyor, biz de şahıs olarak yemeklerini veriyoruz. Biz de önder oluyor ve aşçımıza yemekleri yaptırıyoruz. 5 yıldır iftar soframız tek sofra olarak yapılıyor” ifadelerine yer veriyor.