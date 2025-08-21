Topağacı Mahallesi’nde direniş sürüyor

DIRANIŞ SÜRÜYOR

İstanbul Ümraniye’de rezerv yapı alanı olarak belirlenen Topağacı Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm çerçevesinde başlayan yıkım ve tahliye işlemlerine karşı mahalle sakinleri direnmeye devam ediyor. Elektrik, su ve doğal gaz kesimi için gelen ekiplerin mahallelilere müdahale etmesi sonucu birçok kişi gözaltına alındı. Ümraniye’nin Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinde, evlerin boşaltılması talep edilirken, bölge sakinleri buna karşı çıkıyor.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Bu sabah, bölgeye gelen ekipler evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmeye çalıştı. Çevik kuvvet polislerinin eşlik ettiği bu işlemlere karşı duran mahalleliye polis müdahale etti, sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mahallelilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada ise, “Çevik kuvvet ekipleriyle kalan evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmeye geldiler. Mahallemizden Turgay gözaltına alındı. Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Herkesi mahallemize dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BİREYSEL MAĞDURİYETLER

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Sevgi isimli bir kadın, “Dört çocuğum var, ben kirayı nasıl vereyim?” şeklindeki sözleriyle yaşadığı zorluğu dile getirdi. Mahalle sakinleri, kentsel dönüşüm sürecinin kendilerine yarattığı sıkıntıları ve mağduriyetleri üst sesle ifade etmekte kararlı görünüyor.