Topkapı’da Mukaddes Emanetler Ramazan’a Hazır

YAVUZ SULTAN SELİM’İN EMANETLERİ

Yavuz Sultan Selim’in 1517’de gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında İstanbul’a getirilen değerli emanetler, yüzyıllardır özenle korundu ve sergilendi. Topkapı Sarayı’nın önemli bölümlerinden biri olan Mukaddes Emanetler Dairesi, Ramazan ayına özel olarak hazırlandı.

RAMAZAN ZİYARETLERİ İÇİN HAZIRLANDI

“On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan’da ziyaretçi akını yaşayan Mukaddes Emanetler Dairesi, bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Ramazan boyunca Topkapı Sarayı’nın kalbi olan Mukaddes Emanetler ve Hırka-i Saadet dairelerinin yoğun ilgi göreceğini belirtti.

Peygamberimize Ait Eşyalar

Yıldız, bu dairelerin Ramazan ayı dışında da hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildiğini ifade etti. “Mukaddes Emanetler Dairemizin kalbini tabii ki Peygamber Efendimizin hırkası oluşturuyor. Mukaddes Emanetler Dairesi, çok kıymetli ve hepimiz için önemli olan emanetleri bünyesinde barındırıyor. Burada Peygamberimize ait bazı eşyalar var. Bununla birlikte özellikle geçmiş dönem peygamberlere ait birtakım emanetleri muhafaza ediyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Hz. Osman’a ait Mushaf’ın da burada sergilendiğini vurguladı.

GELENEKLERİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Ramazan ayının Topkapı Sarayı’nın tarihsel geleneğinde mukaddes emanetlerin bakımının önemine dikkat çeken Yıldız, Osmanlı padişahlarının da bu dairelerin temizliğine özen gösterdiğini belirtti. “Bu sebeple oluşan geleneğin günümüze kadar Topkapı Sarayı’nda o günden bugüne görevli olan kuşaklar tarafından yerine getirildiğini de biliyoruz,” dedi. Yıldız, ayrıca Hırka-i Saadet Dairesi’ndeki gümüş şebekenin Ramazan’da padişahlar tarafından temizlendiğini, temizlik sırasında oluşan tozların bile o dönemde özel olarak muhafaza edildiğini belirtti.

MUKADDES EMANETLERİN ÖNEMİ

1517’de getirilen emanetler, asırlardır özenle korunarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazreti Muhammed’in (SAV) hırkası, sakalı, ayak izleri ve Uhud Savaşı’nda kırılan dişi gibi kutsal eşyaları barındırıyor. Ayrıca, Hazreti İbrahim’in tenceresi, Hazreti Musa’nın asası, Hazreti Davud’un kılıcı gibi geçmişe ait önemli emanetler de burada sergileniyor.

MODERN YÖNTEMLERLE BAKIM

Mukaddes Emanetler Dairesinin bakımını gerçekleştiren Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi, Türkiye’de müzecilik alanında öncü bir çalışma yürütüyor. Has Oda’nın halıları, çinileri, gümüş kandilleri ve diğer tüm unsurları titizlikle temizleniyor. Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları büyük bir özenle alınıyor. Bu çalışmalar sırasında müzelere özel vakum ayarlı ve hepa filtreli teknolojik cihazlar ile at kılı fırçalar kullanılıyor. Ayrıca, toplanan tozlar, dairenin önündeki toz kuyusuna dökülüyor. 2023 yılı içerisinde Mukaddes Emanetler Dairesi’nde kapsamlı bir düzenleme yapılmış ve sergilenen eser sayısı 60’tan 300’e çıkarılmıştır.