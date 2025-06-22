Topkapı Sarayı Gece Ziyareti Başladı

TOPKAPI SARAYI GECE ZİYARETLERİNE AÇILDI

Topkapı Sarayı, 1924’ten bu yana müze olarak faaliyet gösterdiği dönemde ikinci kez gece saatlerinde ziyaretçilere kapılarını açıyor. Yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde misafirlerini ağırlamaya başladı. Tarihi dokusu, mimarisi, avluları ve zengin koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı, gece ışıkları altında farklı bir atmosfer sunarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sağlıyor.

GECE TURLARI 14 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın toplantısında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gece turlarına bugün itibarıyla başladıklarını belirtti. Sarayın 14 Eylül’e kadar cumartesi akşamları ziyarete açık olduğunu vurguladı. Kocaman, “Bu konuda bizden önemli talepler vardı. Bu talepleri gerçekleştirmek istedik ve belli sayıda ziyaretçilerimizi alacağız.” dedi. Topkapı Sarayı’nın İstanbul’un 7 tepesinden biri olduğunu ifade eden Kocaman, bölümleri ve galerileri ile İstanbul’u özellikle dördüncü avludan gece görme imkanı sunduklarını aktardı.

GECE GÖRÜLEBİLEN YERLER

Kocaman, Harem bölgesinin birçok kısmında enerji kullanılmadığını, fakat az ışıkla ziyaretçilere açtıklarını belirtti. “Mümkün olduğu kadar gündüz görülebilen yerlerin tamamını gece de görmelerini sağlayacağız. Ayrıca bu yıl yine alt bahçelerimizde, yani Fatih Köşkü ve Mecidiye Köşkü’nün teras alanında Boğaz’ı, Haliç’i, Marmara Denizi’ni ve adaları ziyaretçilerimiz görebilecektir.” şeklinde konuştu.

NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Ziyaretçi Sevgi Aytekin, Topkapı Sarayı’na ilk kez geldiğini belirterek, “Manzaranın böyle olduğunu bilmiyordum. Gece çok daha güzel bence. Kesinlikle tavsiye ederim.” şeklinde dile getirdi. Diğer bir ziyaretçi Aynur Baran ise, gece ziyaretlerini öğrencisinden duyarak geldiğini ifade ederek, “Her şey çok güzel planlanmış. Manevi değerler de muhteşem.” dedi ve kutsal emanetlerin kendisini etkilediğini aktardı. Onur Baran da eşiyle birlikte deneyimlediği gece turunda, kutsal emanetlerin daha önce göremediği kısımlarını görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

ZİYARET DETAYLARI VE REHBER HİZMETİ

Ziyaretler, her cumartesi gün batımından sonra 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup halinde başlayacak. Biletler saray gişelerinden temin edilebilecek. Turun başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Saray girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak ve I. Avlu’daki kafeterya ziyaret saatlerinde açık kalacak. Ziyaretçilerin görebileceği alanlar arasında Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun ve Mukaddes Emanetler Dairesi yer alacak. Ayrıca, dördüncü avlu da gezilebilecek. Ziyaretçiler, Havuzlu Teras’ta ve Mecidiye Köşkü terasında İstanbul’un tarihi siluetini izlemenin keyfini çıkaracak.

Uygulama, 14 Eylül’e kadar cumartesi günleri 21.00 – 23.00 saatleri arasında gezilebilecek.