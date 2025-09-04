Toplantı Eğitim Hazırlıkları İçin Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt liderliğinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı, Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu’nda yapıldı ve taşımacılık, eğitim, denetim faaliyetleri, trafik güvenliği ve genel emniyet ile asayiş konularında alınacak önlemler masaya yatırıldı. Kaymakam Beyazıt, öğrencilerin yeni eğitim döneminde huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm hazırlıkların yapılacağına dikkat çekti.

EĞİTİMİN GÜVENLİĞİNE VURGU

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Beyazıt, “Eğitimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışacak” sözleriyle, eğitimdeki güvenliğin önemini vurguladı. Toplantıda, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam gibi önemli isimler de yer aldı.