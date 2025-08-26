Toplantı Sonrası Ali Koç İstifa

Haberler

TOPLANTI SONUCUNDA BELİRLENEN ZAM ORANLARI

Kamu Hakem Kurulu’nun memur maaşlarıyla ilgili dördüncü toplantısı nihayet tamamlandı. Toplantıda alınan karara göre, 2026 yılı için belirlenen zam teklifi yüzde 11+7 olarak değişmedi. Ancak 2027’nin ilk altı ayı için bu teklife bir puan eklenmiş durumda.

CANLI YAYINDA ŞAŞIRTAN ANLAR

Milyonları etkileyen bu önemli gelişme sonrasında birçok haber kanalı, yeni zam teklifiyle ilgili detayları izleyicilere aktarmak için canlı yayın yaptı. Bu kanallardan biri de NTV oldu. Ancak NTV’nin yayınında dikkat çeken bir olay yaşandı. Muhabir, zam teklifi ile ilgili bilgiler verirken arkadan bir kişinin “Ali Koç istifa” diye bağırdığı duyuldu. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündeme oturdu.

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

