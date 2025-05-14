Toplantıda Bölgesel Sorunlar Ele Alındı

Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD Başkanı DONALD TRUMP, Suudi Arabistan Veliaht Prensi MUHAMMED BİN SELMAN ve Suriye Cumhurbaşkanı AHMET ŞARA ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katılan Erdoğan, bölgesel gelişmeler ile Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konularını gündeme getirdi.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TARİHİ ÖNEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili almış olduğu kararın “tarihi önemde” olduğunu ifade etti ve bu adımın diğer yaptırım uygulayan ülkelere de örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti. Türkiye’nin Şam yönetiminin özellikle DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, bölgesel istikrarın sağlanması için iş birliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda, bölgesel iş birliğinin ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Erdoğan, bu hususun güvenli bir bölge oluşturmada büyük rol oynayacağını aktardı.