Toplantıda Deniz Sınırları Konuları Ele Alındı

TOPLANTIDA DENİZ SINIRLARI HUSUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Akdeniz’deki deniz sınırlarının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen toplantıya başkanlık etti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe’nin İletişim Bakanı Velid el-Lafi, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve Dışişleri Bakanlığı Kara ve Deniz Sınırları Komitesi Başkanı Muhammed el-Harari ile bir araya geldiği bilgisi verildi.

EGEMENLİK HAKLARI VE ZORLUKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, “Libya’nın Akdeniz’deki deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin teknik ve hukuki konular” üzerinde duruldu. Ayrıca, deniz bölgelerindeki egemenlik hakları ile münhasır ekonomik bölgelerdeki doğal kaynaklarla alakalı “siyasi ve bölgesel zorlukların” anlatıldığı aktarıldı. Dibeybe, deniz sınırının Libya’nın ulusal güvenliği için önemli bir egemenlik meselesi olduğunu, bu durumun “ulusal siyasi karardan ayrı bir teknik mantıkla ele alınamayacağını” belirtti.

Kara ve Deniz Sınırları Komitesi Başkanı Harari, mevcut durumu ve Komitenin çalışmalarını paylaşarak, “gelecekte herhangi bir bölgesel anlaşmazlık ya da mutabakat karşısında Libya’nın sağlam bir duruş sergilemesi için teknik ve egemen makamlar arasındaki koordinasyonun önemini” dile getirdi. Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Süleyman, açık denizde arama ve üretim faaliyetlerinde meydana gelebilecek yasal veya coğrafi aksaklıkların olası sonuçları hakkında bilgi sundu.

MEKAN SAL PLANLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kara ve Deniz Sınırları Komitesi Başkanı Harari, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Komitenin Libya deniz mekansal planlama dosyası üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilgili kurumlarla koordine bir şekilde yürütülecek çalışmaların ardından haritaların yasal olarak belirlenmiş biçimde yayımlanacağını belirtti.