Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirildi

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babus Mimtaş liderliğinde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yürütülen halk sağlığı hizmetleri detaylı bir şekilde ele alındı. Mevcut faaliyetler masaya yatırılarak, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde duruldu.

GELECEK PLANLARI ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Ayrıca gelecekteki döneme dair planlamalar yapıldı ve vatandaşlara daha etkin, verimli ve erişilebilir sağlık hizmeti sağlama konusuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babus Mimtaş, başkan yardımcıları, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Toplum Sağlığı Merkezi başkanları katıldı.