Toplantıda İncir Depocuları Bilgilendirildi

TOPLANTIDA YENİ SEZONUM ÖNEMİ VURGULANDI

Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen etkinlikte incir depocularına yeni sezon hakkında bilgiler verildi. 2025/26 sezonu kuru incir toksin toplantısı, Aydın Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Aydın’ın ‘sarı altını’ olarak bilinen kuru incirin aflatoksinle savaşımına dair bilgilendirmeler yapıldı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.

GÖRÜŞLER PAYLAŞILDI

İncir depocularına sunulan bilgilendirme toplantısında, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, katılımcıların merak ettikleri konularda soruları yanıtladı. Toplantıda, kuru incir sezonu öncesinde yapılması gereken işlemler ile alınması gereken önlemler hakkında sektör temsilcilerine detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

AFLATOKSİN TEHLİKESİNİN ÖNEMİ

Programda, incirlerde potansiyel olarak meydana gelebilecek aflatoksin riskine karşı depolama koşullarının iyileştirilmesi gerektiği, hijyen standartlarının artırılmasının yanı sıra ürünlerin uygun sıcaklık ve nem şartlarında saklanmasının önemi üzerinde duruldu. Alınacak basit fakat etkili önlemlerle, hem ürün kalitesinin korunabileceği hem de ihracat sürecinde karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilebileceği belirtildi.