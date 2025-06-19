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Toplantıda İran-İsrail Savaşı Tartışıldı

TOPLANTI VE GÜNDEM

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir araya geldi. Bu toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi İran-İsrail savaşı oldu.

İRAN’LA MÜZAKERELER

Toplantı sonrasında Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Trump İran’a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek.” denildi. ABD Başkanı Trump, “Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim” diye ekledi.

ÇATIŞMALARIN ARTAN BİLANÇOSU

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırıların ardından İran, İsrail’e yanıt vererek çatışmaları şiddetlendirdi. Bir haftadır devam eden çatışmalarda, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarının kentlerde büyük hasarlara yol açtığı bildirildi. Aynı zamanda, İsrail’in İran’ın kritik kentlerine yönelik saldırıları da sürüyor. Çatışmaların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

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