Toplantıda Yabancı Hakem Konusu Tartışıldı

BŞK. HAZIRLIKLAR VE TOPLANTILAR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile önemli bir toplantı yaptı. Toplantı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantının ardından, Beşiktaş Başkanı Arat ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu kameralar karşısına geçerek düşüncelerini paylaştı.

YERLİ HAKEMLERE GÜVEN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “VAR’daki hataları kabul etmiyorum, dediğim arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, performans sorunları varsa alternatif planlara yönelmeyi düşündüklerini belirtti.

MHK’NIN YETKİLERİ ÜZERİNE PLANLAR

Hacıosmanoğlu, MHK’yi kulüplerle birlikte profesyonel bir yapıya dönüştürmeyi istediğini ifade etti. Hataların ortadan kalkması için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, “MHK’nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim” dedi. Süregelen sorunlara dikkat çeken Hacıosmanoğlu, düzenin çarpıklığını düzeltmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

HASAN ARAT’IN ASFALT ÇALIŞMALARI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da toplantıda, “Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz” dedi. Camiadaki sıkıntıları ilettiğini belirten Arat, haksızlıklara karşı tahammülün kalmadığını ifade etti. Arat, “Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir” sözleriyle hakemlerin rolüne dikkat çekti. Ayrıca, VAR’da yabancı hakem talebinin sürdüğünün altını çizerek, ilk derbide bu denemenin yapılabileceğini aktardı.

FUTBOLDA YENİ FIRSATLAR

Arat, ligle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini ve Türkiye’de futbolun gelişmesi için iyi şeyler olacağını belirtti. “Beşiktaş’ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür” diyerek, hakem hatalarının etkisi üzerinde durdu. “Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim” diye konuşarak toplantıyı sonlandırdı.