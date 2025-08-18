Toplantıda Yeni Projeler Üzerine Görüşüldü

TOPLANTI DETAYLARI

AK Parti Bozüyük İlçe Yönetim Kurulu’nun düzenli haftalık toplantısı, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in katılımıyla yapıldı. Toplantı, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı’nın toplantı salonunda gerçekleştirildi ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da bu buluşmaya katıldı. Toplantıda, ilçe ve çevresindeki yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde tartışıldı ve önümüzdeki dönem için yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

Toplantının ardından, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir bir değerlendirme yaptı. Eldemir, “AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Bozüyük’te partimizin haftalık olağan ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. İlçenin kalkınması, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretilmesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması adına atılacak adımlar masaya yatırıldı. İlçemiz ve bölgemiz için yapılan çalışmaları değerlendirdik, yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte, daha güçlü bir Bozüyük için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖRÜŞ BELİRTİLDİ

AK Parti heyeti, Bozüyük’ün gelişimi için ortak bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Bu bağlamda, toplantının sonuçları ve gelecekte gerçekleştirilecek projelerin önemi vurgulandı.