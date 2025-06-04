Toplatma Kararı Alındı: Oyuncaktaki Toksik Maddeler

GÜBİS YENİ BİR İFŞA LİSTESİ YAYIMLADI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayımladı. Denetimler sonucunda özellikle çocuklar için üretilen ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlandı. Bu durum doğrultusunda belirli ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.

OYUNCAKTA ZEHİRLİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

GÜBİS verilerine göre dikkate değer ürünlerden biri, “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe yapılan laboratuvar analizlerinde şu ifadeler görüldü: “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun).” Bu nedenle ürünün piyasadan çekilmesine karar verildi. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarını endişelendirdi.

DENETİMLER ÇOCUK GİYİM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KAPSADI

Denetimler yalnızca oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleriyle birlikte bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.