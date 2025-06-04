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Toplatma Kararı: Oyuncakta Zehirli Maddeler

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YENİ İFŞA LİSTESİ YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla güncel bir ifşa listesi yayımladı. Yapılan denetimler, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelerin varlığını ortaya çıkardı. Bu kapsamda belirli bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.

ZEHİRLİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

GÜBİS verilerine göre dikkat çeken ürün, “Baba” markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe gerçekleştirilen laboratuvar analizleri aşağıdaki ifadelere yer verdi: “Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”. Bu nedenle söz konusu ürünün piyasadan çekilmesine karar verildi. Çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarında alarm oluşturdu.

DENETİMLER GENİŞLETİLDİ

Yapılan denetimler yalnızca oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ve belli temizlik malzemeleri de kapsamlı bir incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin güvenliği için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

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