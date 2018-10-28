Toplu arı ölümleri paniği!

Pestisitler tarımda ürünlere zarar veren haşerelere karşı etkili bir mücadele yöntemi. Ancak yaygın kullanılmasıyla dünyanın birçok yerinde toplu arı ölümleri görülmeye başlandı. Pestisitlerin etkisi ölümlere yol açmaktan ibaret değil. Bal arılarının yiyecek arama alışkanlıklarında anormallik, kolonide çöküş bozukluğu, kovana dönüş yolunu kaybetme gibi sorunlara da neden oluyor.

TÜRKİYE DÜNYADA İKİNCİ

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre Türkiye bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada geliyor. 7 milyon 991 bin 72 kovanda, yılda ortalama 115 bin ton bal üretiliyor. Bal arısı ırklarının yaklaşık yüzde 20’sine de ev sahipliği yapıyor. Ancak toplu bal ölümlerindeki artış endişelendiriyor. Yılda ortalama 150 bin kovan arının pestisitlerden dolayı öldüğünü belirten Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Pestisitlerin sera dışında kullanılmasını yasaklanmasını istiyoruz” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YASAK

Avrupa Birliği (AB), neonikotinoid sınıfındaki clothianidin, thiamethoxam ve imidacloprid etken maddelerini içeren pestisitleri sınırladı. Zararları ortaya çıkınca da seracılık dışında kullanımını tamamen yasakladı. Mayısta AB resmi gazetesinde yer alan karar, 19 Aralık’tan sonra AB üyesi olan bütün ülkelerde uygulanacak.

BAKANLIK: TAKİPTEYİZ

– TARIM ve Orman Bakanlığı: “AB’de yapılan yasaklama ve kısıtlamalar ülkemizde de takip edilmekte ve gereği yapılmaktadır. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana 182 adet aktif madde yasaklanmış ve 1 aktif maddenin kullanımında kısıtlamaya gidilmiştir.”

İNSANA DA BÜYÜK TEHDİT

– ZİRAAT Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör: “Türkiye’de 500 civarında hastalık, zararlı ve yabancı ot bulunuyor. Bu hastalık ve zararla mücadele için pestisit kullanılıyor. Ancak doğru kullanılmıyor. Oysa insan sağlığı için tehdit oluşturuyor.”

HÜRRİYET