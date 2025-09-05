Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni Gerçekleşti

Haberler

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası arasında düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu’nda yapıldı. Törene; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Torun, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile sendika temsilcileri ve Düzce Üniversitesi çalışanları katıldı.

SÖZLEŞME İMZALARI ATILDI

Düzce Üniversitesi bünyesinde Sağlık-İş kolunda çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ni, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzaladı. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası adına ise Genel Başkan Hakan Toy imzayı attı. İmza töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, müzakere heyetine teşekkür ederek Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki kazanımların tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

