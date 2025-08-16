Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İLE GÖRÜŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve diğer sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, “Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Toplu sözleşme görüşmeleri, 6 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan etkiliyor.

GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik” ifadelerini kullandı. İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

TEKLİFLERİN DETAYLARI

Kamu İşveren Heyeti, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam ve taban aylığa 1000 TL zam teklifinde bulundu. Bu teklif, memur ve memur emeklileri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.