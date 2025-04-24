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Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İşçi ve işveren taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen üçüncü görüşme bugün saat 14:00’te başladı. Toplantı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve Türk-İş ile Hak-İş’in temsilcileri de katılım sağlıyor.

GÖRÜŞMELERDE TALEPLER KONUŞULUYOR

Toplantının şu anki aşamasında daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifinin görüşülmesine başlandı. Bu kapsamda kamuda en düşük günlük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Ek olarak kıdem zammı ve refah payı da gündemdeki talepler arasında yer alıyor. Görüşmede, bir sonraki toplantının tarihi de belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçlerinin çok taraflı ve dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekliliğine dikkat çekti.

BATER KONUŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş’in zam taleplerini sunduğunu hatırlattı ve 16 Nisan’da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde ilk toplantının yapıldığını ifade etti. Işıkhan, görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerken, “24 Nisan’da yeni bir toplantı yapılacak. Biz bu süreçte hassasiyetle ilerliyoruz. Şu an bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum” dedi. Ayrıca, bakanlık olarak koordinasyon sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirtti. Ücretler, özlük hakları ve sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin ciddi bir çalışma yürüttüğünü ekledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün bu süreçte yer aldığını vurguladı. Her madde titizlikle değerlendiriliyor.

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