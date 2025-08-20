Toplu Sözleşme Görüşmeleri İle Anlaşma Sağlanamadı

GENEL ZAMDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin zamda anlaşma sağlanamadı. Sürecin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne gitmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memuru kapsayan bu görüşmeler takvim dahilinde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen müzakereler kapsamında Kamu İşveren Heyeti, 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcileriyle bir araya geldi ve teklifler değerlendirildi.

HİZMET KOLLARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan görüşmelerde 11 hizmet kolunda anlaşma imzalandı, ancak genele ilişkin hükümlerde uzlaşma sağlanamadı. Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Geleceği belirleyen hükümler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Gelen teklifler ne ücret dengesini sağlıyor ne de çalışma barışını temin ediyor. Bu sebeple başlangıçtan itibaren teklifler karşısındaki tepkimizi ortaya koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık. Çeşitli platformlardan sesimizi duyurduk. Maliye Bakanlığı önüne kadar yürüdük. Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama teklifler yükselmedi. Mevcut teklifler, kamu sektöründe ücret dengesini sağlayabilecek ve çalışma barışını inşa edebilecek durumda değil” dedi.

GENEL DEĞERLENDİRME İÇİN TOPLANILACAK

Yalçın, hizmet kolları düzeyindeki görüşmelerin hizmet kolları tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, “Hizmet kolu sözleşmeleri, hizmet kollarının iradesine bırakıldı. Şimdi konfederasyona geçiyoruz. Başkanlar Kurulumuzu yapacağız ve daha geniş bir değerlendirmeyi bu kuruldan sonra sizlere davet ederek gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.