Toplu Sözleşme Görüşmeleri Tamamlandı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇLANDI

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8’inci Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. 1 Ağustos’ta başlayıp devam eden müzakerelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na ait olacağını yineleyerek, “Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz” diye açıkladı. Memur-Sen, Hakem Heyeti’ne başvurmayacaklarını ilan etti. Bu durum üzerine Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti ve Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarıyla ilgili görüşmelere bugün başladı. Kurul ilk toplantısı için 14.30’da toplandı. Toplantıya, Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen üyeleri katılım sağladı.

HAKEM HEYETİ YAPISI VE KARARIN FONKSİYONU

Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından atanırken, 4 üyesi Memur-Sen’den, biri Kamu-Sen’den ve diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Böylece heyette hükümetin etkisi belirgin bir şekilde ön plana çıkıyor. Hakem Heyeti’nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor. Hükümetin son teklifinde, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için tekrar yüzde 4 zam önerildi. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi de sunuldu.

MEMUR-SEN’İN ZAM BEKLENTİLERİ

Sendikaların zam oranları hakkında farklı beklentileri olsa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme yapılacağına dair umutlar vardı. Ancak hükümetten gece yarısına kadar yeni bir teklif gelmedi. Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam önerisiyle sürece katıldı. Ayrıca; sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.