Haberler

Toplu Sözleşme Görüşmeleri Tamamlandı

Milyonlarca kamu çalışanını, emekli memurları ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sendikaların %88 oranında zam talebine yanıt olarak, 2026 yılı için; 2024’ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında ise %10 zam uygulanması kararlaştırıldı. 2025’in ilk yarısında %6, ikinci yarısında ise %5 zam yapılacağı belirlendi.

MAAŞ ARTIRIYOR

Güncel hesaplamalara göre; Temmuz ayındaki enflasyon ve toplu sözleşme zammı göz önünde bulundurulduğunda, Ocak-Temmuz 2026 dönemi için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %7,89 seviyesinde bulunuyor. Ancak geriye kalan 5 aylık enflasyon verisi henüz açıklanmadığı için, kesin maaş artışları Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte Ocak 2026’da netleşmiş olacak.

Alınan kararlar kapsamında, memur ve emekli memurlar için uygulanacak maaş artışları şu şekilde belirlendi: Ünvan, Temmuz-Aralık 2025 maaşı, derece/kademe, mezuniyet durumu, maaşa gelen zam ve tahmini Ocak-Temmuz 2026 maaşı gibi detaylar, çalışanlar için önem taşıyor. Bu bilgiler, memurların mali durumlarını etkileyecek ve yeni maaşlarının belirlenmesinde büyük rol oynayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Haberler

Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.