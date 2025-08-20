Toplu Sözleşme Görüşmeleri Tamamlandı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini doğrudan etkileyen 8’inci Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. 1 Ağustos’ta başlayan bu görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamadı. Yasal süreç gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Milyonlarca insan burada çıkacak sonucu beklerken, sürpriz bir açıklama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’den geldi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Sendikalar ve hükümet arasında yeni bir görüşme yapılması gerektiğini belirten Destici, “Şimdi biz de buradan Büyük Birlik Partisi olarak hükümetimize diyoruz ki kamu işçilerinde yapılan refah payı artışı memurlarımız için de yapılsın ve %11’lik teklifin üzerine %8 refah payı eklenerek bu anlaşma bu teklif memurlarımıza tekrar sunulsun ve bu şekilde ilk 6 ay için %20, 2. 6 ay için %7 artı enflasyon ve 2027 yılı için de yine aynı şekilde enflasyon artı yüzde sekizlik bir refah payıyla bu anlaşma el sıkışmayla sonuçlansın. Hem memurumuz hem de memur emeklimiz mağdur olmasın, hem de bu süreç tatlıya bağlanmış olur” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERDE YAŞANANLAR

“Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere yaklaşık bir aydır memurlarla hükümet arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memurlarımızı yetkili sendikalar, hükümetimizi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Hükümet ilk teklifini sundu. Memur temsilcileri bunu haklı olarak yetersiz buldular. İkinci teklif sadece bir puanlık bir artışla yenilendi ve yine yetersiz görüldü. Üçüncü teklifte ise 1000 TL’lik bir taban aylığı eklenmesi ve birinci altı ay için %11, ikinci altı ay için %7 ve 2027 yılı içinde %4’lük bir artış önerildi. Ancak bu teklif kabul edilmedi ve toplu sözleşme görüşmeleri de anlaşma çıkmadan sona erdi. Şimdi konu hakem heyetine taşınıyor” şeklinde bilgi verdi Destici.

HAKEM HEYETİ UYGULAMALARI

Destici, daha önceki hakem heyeti kararlarına bakıldığında hükümetin teklifinin genelde kabul gördüğünü ifade ederek “Bu nedenle, ben Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak memurlarımız ve memur aileleri için sendikalara ve hükümete bir çağrı yapıyorum. Son bir görüşme daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetteki teklifini mutlaka yenilemeli” dedi. Teklifin %11’lik enflasyon artışını öngördüğünü ifade eden Destici, “Bizim teklifimiz, kamu işçileriyle yapılan sözleşme gibi olmalı. 2026’nın ilk ayında enflasyon %16 çıkmıştı. İşçiye %17 artış ile birlikte %8 refah payı verilmişti ve böylece ilk 6 ay için artış %25 olmuştu” diye belirtti.