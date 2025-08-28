Toplu Sözleşme Görüşmeleri Tamamlandı, Zam!

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme müzakereleri sona erdi. Bu kapsamda, memur ve memur emeklileri için 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca, 2026 Ocak itibarıyla 1.000 TL tutarında seyyanen bir artış uygulanacak. Ancak memurların maaşlarını asıl belirleyecek olan unsur, 2025 sonundaki enflasyon oranı olabiliyor.

ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Yapılan toplu sözleşmeye göre, maaş artışlarının yönünü belirleyen faktör enflasyon farkı olarak öne çıkıyor. Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde olası zamları detaylandırdı. Erdursun, iki farklı enflasyon senaryosunu analiz etti. İlk olarak, enflasyon oranının yüzde 24 olması durumunda memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar toplamda yüzde 12,4 olabiliyor. Bu oran, yüzde 11’lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla elde ediliyor. Ek olarak, 1.000 TL seyyanen artış da söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 6,3 oranında bir zam alacak.

ENFLASYON YÜZDE 30 OLUNCA NE OLACAK?

Erdursun’un ikinci senaryosuna göre, eğer enflasyon oranı yüzde 30 olursa, memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 18,4 zam yapılacağı öngörülüyor. Bu, yüzde 11’lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte hesaplanıyor ve yine 1.000 TL seyyanen artışla destekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise bu durumda yüzde 12’lik bir zam alacak. Mevcut en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve seyyanen artış ile daha yüksek bir iyileştirme sağlıyor.

ASGARİ ÜCRETTE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

2026 Ocak ayında asgari ücretin de yaklaşık yüzde 20 oranında artacağı öngörülüyor. Bu durum, sadece memur ve emeklileri değil, tüm çalışan kesim için maaş artışlarının yeni yılın ekonomi gündemini belirleyeceğini gösteriyor.