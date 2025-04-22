Toplum 5.0 Raporu Yayınlandı

TOPLUM 5.0 KAVRAMI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Toplum 5.0: Büyük Dönüşüm” raporunda, Türkiye’nin ‘süper akıllı toplum’a geçiş stratejileri detaylı bir şekilde incelendi. Bu raporda, Türkiye’nin yeni toplumsal aşamaya uyum sağlama potansiyeli ve atması gereken adımlar net bir şekilde sıralandı. Raporda Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının son yirmi yılda kayda değer bir artış gösterdiği belirtildi. Ayrıca girişimcilik ekosisteminin gelişmekte olduğu, yatırımcı ilgisinin arttığı ve yenilikçi iş fikirlerine verilen desteğin genişlediği vurgulandı. 2010-2024 yılları arasında start-up’lara yapılan yatırımları ele alan rapora göre, 2020 yılında gerçekleşen artışın ardından 2021’de bir milyar 900 milyon dolarla rekor bir seviyeye ulaşıldı. “Veriler Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmekte olduğunu, yatırımcı ilgisinin arttığını ve yenilikçi iş fikirlerine yönelik desteğin genişlediğini ortaya koymaktadır” ifadesi raporda yer aldı.

INOVASYON VE AKADEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Rapor, Türkiye’nin bilimsel yayın kalitesinin küresel ortalamanın altında olduğunu, ancak patent başvuru oranında ortalamanın üzerinde konumlandığını belirtti. Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları ile patent başvuru oranı arasındaki ilişkiye de dikkat çekildi. “Ancak bu eğilim, uzun vadede sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi için yeterli olmayıp, nitelikli insan kaynağına dayalı bir yapı ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

DİJİTALLEŞMEDE ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Rapor, Türkiye’nin internet kullanım oranında istikrarlı bir artış gösterdiğini ve dijitalleşme sürecinde kayda değer mesafeler katettiğini aktarıyor. Türkiye, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde de önemli sonuçlar almaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan eGovernment Benchmark 2024 raporuna göre Türkiye, 37 ülkenin değerlendirildiği sıralamada 13. sırada yer almakta ve birçok AB üyesi ülkenin önünde bulunmaktadır.

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK KRİTİK ADIMLAR

Raporun sonuç kısmında, Türkiye’nin Toplum 5.0 hedeflerine ulaşması ve global rekabet gücünü artırması için bir dizi politika önerisi sunuluyor. Bu öneriler arasında STEM ve STEAM eğitiminin yaygınlaştırılması, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi gibi maddeler yer alıyor. Türkiye’nin bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesi halinde ekonomik kalkınma, sosyal refah ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında kayda değer ilerlemeler sağlaması mümkün. Ayrıca, raporda Türkiye’nin bu dönüşüm için “Bakanlık kurulmalı” önerisi de bulunuyor. Mevcut kamu kurumlarının farklı önceliklerinin, girişimcilik ve inovasyona yönelik bütüncül bir politika üretimini sınırladığı ifade ediliyor.

YENİ YAPILANMALAR VE FINANSMAN MODELLERİ

Türkiye’de, girişimciliği destekleyen bir “Girişimcilik Bankası” kurulması gerekliliğinden de bahsedilmektedir. Bu bankanın, startup’lara özel kredi ve yatırım mekanizmaları geliştirmesi bekleniyor. Ayrıca, “Girişimcilik Kanunu” çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Bu kanunun, girişim şirketlerinin daha kolay kurulmasına ve esnek finansman modellerine ulaşmasına yardımcı olması hedefleniyor. Türkiye’de “Anadolu Teknoloji Kümeleri” oluşturularak, belirli bölgelerde biyoteknoloji, savunma sanayii ve enerji gibi alanlara odaklanan araştırma merkezleri kurulması önerilmektedir. Bu merkezler, sadece fiziksel altyapı değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı ve özel sektör iş birlikleri ile desteklenmelidir.