Toplum 5.0, Teknolojide İnsan Odaklılık

TOPLUM 5.0: BÜYÜK DÖNÜŞÜM PANELİ

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleşen ‘Toplum 5.0: Büyük Dönüşüm’ panelinde BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül söz aldı. Şengül, “Sürdürülebilirlik tüketicilerin önemsediği konular arasında. Artık tüketiciler, markalarla ortak değerlerde buluşmak istiyor” şeklinde açıklamada bulundu. Bu panelin sponsoru BSH olurken, moderatörlük görevini Ankara TEKMER CEO’su İmran Gürakan üstlendi. Gürakan, ‘Toplum 5.0’ kavramının önemine değinerek, bu kavramla 2019 yılında tanıştığını belirtti ve dijital topluma geçişte sağladığı vizyonu vurguladı.

TEKNOLOJİ TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül konuşmasında, Türkiye’nin en önemli pazarlarından biri olduğunu ifade etti. Şengül, “Şirketimizin varoluş sebebi, evlerde yaşam kalitesini artırmak. Bu, kolay bir söylem ama yüzde 100 başarıyla hayata geçirmek zor. Tüketiciyle aynı nefesi alıp vermek, onunla aynı ritimde yaşamak önemli.” dedi. Tüketicilerin teknolojik erişimin artmasıyla en iyi hizmet ve en kaliteli ürün talepleriyle birlikte bağlanabilir cihazların öneminin arttığını belirtti. Türkiye’deki 30 yıllık faaliyetleri boyunca bu dönüşümü takip ettiklerini ve akıllı ev cihazlarının geçmiş 10 yıl içinde geniş kitlelere ulaştığını anlattı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Alper Şengül, günümüzde markalardan sadece kaliteli ürün ve güçlü servis beklemenin ötesine geçtiğini, “Bu unsurlar bir bütün olarak tüketiciye değer sağlıyor. Ancak bunu başarmak, şirket içinde bir kültür dönüşümünü de beraberinde getiriyor” dedi. Tüketicilerin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini vurgulayan Şengül, bu değerleri paylaşmanın ve kültürel dönüşümü şirket hayatlarına entegre etmenin önemine dikkat çekti.

BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞİN ZORLUKLARI

FutureBright Group’un Kurucu Ortağı Akan Abdula, ‘Toplum 5.0: Büyük Dönüşüm’ kavramının günümüzde bir trend olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Abdula, Türkiye özelinde bu kavramların yerelleştirilmesi gerektiğini savunarak, toplumun bilgi ve verileri etkin bir şekilde kullanamadığını vurguladı. Abdula, geleceğin kazananlarının çevre dostu ve insana duyarlı teknolojiler geliştirenler olacağını belirtti.

TÜKETİCİ DEĞERLERİ VE ŞİRKETLERİN SORUMLULUĞU

Veri Enstitüsü Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, ekonomik platformlarda şirketlerin sadece teknoloji geliştirmekle kalmaması gerektiğini vurguladı. Tüketicilere sundukları değer üzerinden şirketlerin gerçek sorumluluğunun ne derece önemli olduğuna dikkat çekti. Ağırdır, şirketlerin sadece ürün satmanın ötesine geçerek güven duyulan markalar haline gelmeleri gerektiğini belirtti.

EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMÜ VE BİREYSEL FARKINDALIK

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, eğitim alanındaki değişimi değerlendirerek, “Nasıl bir insan, nasıl bir toplum inşa etmek istiyoruz? Eğitim işte bu soruya hizmet etmeli” dedi. Koç, bireylerin hem kendi yaşamlarının hem de toplumun sorunlarına karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti. Eğitim sisteminin 21. yüzyıla uygun bir şekilde yeniden planlanması gerektiğini vurguladı.