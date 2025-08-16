Toplum Destekli Polislik Bilgilendirme Yaptı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla Hürriyet Mahallesi’ndeki Kapalı Pazar alanında ve çevredeki iş yerlerinde bilgilendirme çalışması yaptı. Faaliyet, “Güvende olmak, bilmekle başlar” sloganıyla gerçekleşti.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE DİKKAT

Yürütülen çalışmalar kapsamında, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri, farklı dolandırıcılık şekilleri ve genel güvenlik tedbirleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ekipler, dolandırıcılık mağduru olmamak için dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı ve özellikle telefon ile internet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLARLA YÜZ YüZE GÖRÜŞMELER

Polis ekipleri, pazar alanında esnaflarla ve gelen vatandaşlarla birebir görüşerek broşürler dağıttı. Ayrıca, karşılaştıkları sorunlar dinlendi ve gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalığın arttırılması hedeflendi.